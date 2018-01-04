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    Из вспыхнувшего в Петербурге автобуса спасли более 30 детей

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    • Фото: youtube.com
    Из вспыхнувшего в Петербурге автобуса спасли более 30 детей

    Из вспыхнувшего в Петербурге автобуса спасли более 30 детей

    Из вспыхнувшего в Петербурге автобуса спасли более 30 детей
  • Фото: youtube.com

    • Туристический автобус, сгоревший на стрелке Васильевского острова, привез на экскурсию по Санкт-Петербургу 33 детей из Барнаула.

    Стали известны подробности инцидента со сгоревшим в центре Петербурга туристическим автобусом. Как отмечает Фонтанка.Ru, задымление в транспортном средстве произошло в тот момент, когда дети еще были в салоне.

    Всего в автобусе находились 33 ребенка от 7 до 15 лет из барнаульской театральной студии «ТиМ». Они прибыли в Петербург на творческий конкурс этим утром, после чего встречающая сторона повезла их на автобусе на экскурсию. Трехчасовая поездка по городу входила в оплаченный трансфер.

    смотретьВ центре Петербурга сгорел туристический автобус
    В центре Петербурга сгорел туристический автобус
    Ранее очевидец снял и выложил в Сеть инцидент с пассажирским автобусом на Биржевой площади в Петербурге. На кадрах видно, что сначала из нижней части начинает валить дым, в это время вокруг транспортного средства еще стоят дети. Через несколько секунд автобус полностью охватывает огонь.

    Как сообщила ТАСС одна из сопровождающих — директор барнаульского Дома художественного творчества Валентина Лежнева, — водитель помогал эвакуировать детей и спасать вещи. Однако в автобусе сгорели некоторые документы и театральный реквизит.

    Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку.

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