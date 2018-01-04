В Израиле умер переживший холокост писатель Аарон Аппельфельд

Израильский прозаик и поэт Аарон Аппельфельд, переживший холокост, скончался в возрасте 85 лет.
Как сообщает газета Нaaretz, писатель умер сегодня ночью. У него остались жена и трое детей.
Аппельфельд считается одним из самых известнейших израильских авторов, писавших на иврите. При том что в детстве он этого языка не знал. Родным языком писателя был немецкий, но он также говорил на идише, украинском, русском, английском и итальянском языках.
Во время Второй мировой войны Аппельфельд был депортирован в один из концентрационных лагерей Транснистрии. Оттуда ему удалось бежать. После побега он несколько лет скрывался, а когда пришла Советская армия, вступил в нее поваром. В 1946 году эмигрировал в Палестину.
Аппельфельд написал 43 книги, они были переведены на 30 языков. Писатель был награжден премией Израиля по литературе, литературной премией имени Бялика, немецкой премией Нелли Закс «За совокупность литературных трудов, освещающих тему Катастрофы» и французской премией Медичи в категории «Лучшее зарубежное произведение» за роман «История жизни».
Аппельфельд считается одним из самых известнейших израильских авторов, писавших на иврите. При том что в детстве он этого языка не знал. Родным языком писателя был немецкий, но он также говорил на идише, украинском, русском, английском и итальянском языках.
Во время Второй мировой войны Аппельфельд был депортирован в один из концентрационных лагерей Транснистрии. Оттуда ему удалось бежать. После побега он несколько лет скрывался, а когда пришла Советская армия, вступил в нее поваром. В 1946 году эмигрировал в Палестину.
Аппельфельд написал 43 книги, они были переведены на 30 языков. Писатель был награжден премией Израиля по литературе, литературной премией имени Бялика, немецкой премией Нелли Закс «За совокупность литературных трудов, освещающих тему Катастрофы» и французской премией Медичи в категории «Лучшее зарубежное произведение» за роман «История жизни».
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