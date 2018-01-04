МЧС: пожарных в обувной цех под Новосибирском вызвали слишком поздно

В Новосибирской области выясняют причины крупного пожара, который унес жизни 10 человек. Огонь на обувной фабрике в поселке Чернореченский Искитимского района вспыхнул около 9:00 по местному времени (6:00 по Москве). Там загорелись материалы для обувного производства и готовые изделия.
По ангару, в котором находился цех, быстро распространился сильный токсичный дым. Сообщается, что находившиеся внутри рабочие пытались самостоятельно справиться с огнем, но задохнулись, отравившись продуктами горения. Известно, что 7 из 10 погибших были гражданами Китая.
В качестве основной версии рассматривается замыкание электропроводки. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, столь тяжелых последствий можно было бы избежать, если бы пожарных вызвали раньше.
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области: «На момент прибытия вся территория помещения ангарного типа площадью 2 тысячи квадратных метров горела внутри открытым огнем, что свидетельствует о позднем обнаружении и запоздалом сообщении о пожаре».
Сообщается, что спасатели прибыли на место ЧП оперативно. Как подчеркнули в МЧС, расчетам хватило установленного техрегламентом нормативного времени, чтобы добраться до горящего здания.
В качестве основной версии рассматривается замыкание электропроводки. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, столь тяжелых последствий можно было бы избежать, если бы пожарных вызвали раньше.
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области: «На момент прибытия вся территория помещения ангарного типа площадью 2 тысячи квадратных метров горела внутри открытым огнем, что свидетельствует о позднем обнаружении и запоздалом сообщении о пожаре».
Сообщается, что спасатели прибыли на место ЧП оперативно. Как подчеркнули в МЧС, расчетам хватило установленного техрегламентом нормативного времени, чтобы добраться до горящего здания.
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