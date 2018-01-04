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    В МИД Украины заявили, что поездка в Россию — «билет в один конец»

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    В МИД Украины заявили, что поездка в Россию — «билет в один конец»

    В МИД Украины заявили, что поездка в Россию — «билет в один конец»

    В МИД Украины заявили, что поездка в Россию — «билет в один конец»
  • Фото: ТАСС

    • Гражданам Украины не стоит ездить в Россию, заявили в департаменте консульской службы украинского МИД.

    Департамент консульской службы украинского МИД разместил в Twitter предупреждение для тех, кто собирается поехать в Россию.

    «Поездка украинцев в Россию — нередко билет в один конец», — сообщается в публикации ведомства. Граждан Украины просят задуматься, стоит ли «причинять страдания родным».




    Также в публикации есть ссылка на сообщение Службы безопасности Украины, которая накануне обвинила российские спецслужбы в «провокациях».

    При этом в Минэконоразвитии и торговли Украины сообщается, граждане страны стали ездить в Россию в полтора раза чаще: в 2016 году страну посетили 1,7 миллиона «украинских туристов», а в 2017-м — 2,6 миллиона. А СМИ отмечают, что украинцам стало выгоднее ехать на заработки в Россию, чем в Евросоюз. В связи с этим растет и число автобусных рейсов в РФ, передает РИА Новости.

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