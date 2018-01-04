Гражданам Украины не стоит ездить в Россию, заявили в департаменте консульской службы украинского МИД.
Департамент консульской службы украинского МИД разместил в Twitter предупреждение для тех, кто собирается поехать в Россию.
«Поездка украинцев в Россию — нередко билет в один конец», — сообщается в публикации ведомства. Граждан Украины просят задуматься, стоит ли «причинять страдания родным».
Также в публикации есть ссылка на сообщение Службы безопасности Украины, которая накануне обвинила российские спецслужбы в «провокациях».
При этом в Минэконоразвитии и торговли Украины сообщается, граждане страны стали ездить в Россию в полтора раза чаще: в 2016 году страну посетили 1,7 миллиона «украинских туристов», а в 2017-м — 2,6 миллиона. А СМИ отмечают, что украинцам стало выгоднее ехать на заработки в Россию, чем в Евросоюз. В связи с этим растет и число автобусных рейсов в РФ, передает РИА Новости.
«Поездка украинцев в Россию — нередко билет в один конец», — сообщается в публикации ведомства. Граждан Украины просят задуматься, стоит ли «причинять страдания родным».
Подорож українців до Росії — нерідко квиток в один кінець. Підтверджено і задокументовано. То чи варто ризикувати власною свободою і спричиняти муки рідним?!.. https://t.co/m9LLShviXH pic.twitter.com/DyD9P3njOi— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 4 января 2018 г.
Также в публикации есть ссылка на сообщение Службы безопасности Украины, которая накануне обвинила российские спецслужбы в «провокациях».
При этом в Минэконоразвитии и торговли Украины сообщается, граждане страны стали ездить в Россию в полтора раза чаще: в 2016 году страну посетили 1,7 миллиона «украинских туристов», а в 2017-м — 2,6 миллиона. А СМИ отмечают, что украинцам стало выгоднее ехать на заработки в Россию, чем в Евросоюз. В связи с этим растет и число автобусных рейсов в РФ, передает РИА Новости.
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