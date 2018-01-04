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    Пропавшего худрука екатеринбургского театра нашли мертвым в лесу

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    • Фото: ЕКБ НОВОСТИ / vk.com
    Пропавшего худрука екатеринбургского театра нашли мертвым в лесу

    Пропавшего худрука екатеринбургского театра нашли мертвым в лесу

    Пропавшего худрука екатеринбургского театра нашли мертвым в лесу
  • Фото: ЕКБ НОВОСТИ / vk.com

    • Сыщики выясняют обстоятельства гибели художественного руководителя екатеринбургского театра универсальной действительности «Явь» Фёдора Пономарёва.

    Тело 36-летнего худрука, который пропал в новогоднюю ночь, было обнаружено в лесополосе на Полевской трассе Екатеринбурга.

    Как отметили в СК, криминала в смерти Пономарёва не усматривается. По одной из версий, худрук мог совершить самоубийство, передает РИА Новости.

    По данным СМИ, 1 января 36-летний Пономарёв пошел укладывать спать одного из своих четырех детей, после чего пропал. После этого близкие актера и режиссера организовали поиски и привлекли к ним волонтеров.

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