Пропавшего худрука екатеринбургского театра нашли мертвым в лесу

Сыщики выясняют обстоятельства гибели художественного руководителя екатеринбургского театра универсальной действительности «Явь» Фёдора Пономарёва.
Тело 36-летнего худрука, который пропал в новогоднюю ночь, было обнаружено в лесополосе на Полевской трассе Екатеринбурга.
Как отметили в СК, криминала в смерти Пономарёва не усматривается. По одной из версий, худрук мог совершить самоубийство, передает РИА Новости.
По данным СМИ, 1 января 36-летний Пономарёв пошел укладывать спать одного из своих четырех детей, после чего пропал. После этого близкие актера и режиссера организовали поиски и привлекли к ним волонтеров.
Как отметили в СК, криминала в смерти Пономарёва не усматривается. По одной из версий, худрук мог совершить самоубийство, передает РИА Новости.
По данным СМИ, 1 января 36-летний Пономарёв пошел укладывать спать одного из своих четырех детей, после чего пропал. После этого близкие актера и режиссера организовали поиски и привлекли к ним волонтеров.
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