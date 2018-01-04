В Татарстане жертвами ДТП стали четыре человека, шестеро пострадали

В Пестречинском районе Татарстана столкнулись Hyundai Creta и ВАЗ 2114.
Жертвами автокатастрофы стали четыре человека. Ранения и травмы получили еще шестеро, в том числе беременная женщина.
Сейчас на месте ЧП работают правоохранители. Как уточняет ТАСС, детей среди погибших и пострадавших нет.
Отметим, что накануне страшная автокатастрофа произошла на 159-м км автодороги Ханты-Мансийск — Нягань. Жертвами столкновения двух иномарок стали 10 человек, в том числе четыре ребенка.
Сейчас на месте ЧП работают правоохранители. Как уточняет ТАСС, детей среди погибших и пострадавших нет.
Отметим, что накануне страшная автокатастрофа произошла на 159-м км автодороги Ханты-Мансийск — Нягань. Жертвами столкновения двух иномарок стали 10 человек, в том числе четыре ребенка.
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