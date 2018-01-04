Соседи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Соседи 16+
    •  

    В Татарстане жертвами ДТП стали четыре человека, шестеро пострадали

    комментировать

    В Татарстане жертвами ДТП стали четыре человека, шестеро пострадали

    В Татарстане жертвами ДТП стали четыре человека, шестеро пострадали

    В Пестречинском районе Татарстана столкнулись Hyundai Creta и ВАЗ 2114.

    Жертвами автокатастрофы стали четыре человека. Ранения и травмы получили еще шестеро, в том числе беременная женщина.

    Сейчас на месте ЧП работают правоохранители. Как уточняет ТАСС, детей среди погибших и пострадавших нет.

    Отметим, что накануне страшная автокатастрофа произошла на 159-м км автодороги Ханты-Мансийск — Нягань. Жертвами столкновения двух иномарок стали 10 человек, в том числе четыре ребенка.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru