Назарбаев назвал «политическим феноменом» свое сотрудничество с Путиным

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко оценил свое многолетнее сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным.
О значимости отношений с российским лидером Назарбаев рассказал в своей книге «Эра независимости», написанной в жанре исторической публицистики и отражающей авторский взгляд на новейшую историю Казахстана. При этом сотрудничество с Путиным президент Казахстана назвал «международно-политическим феноменом».
Нурсултан Назарбаев: «О значимости отношений между Казахстаном и Россией свидетельствовала интенсивность контактов на высшем уровне. Мое многолетнее плодотворное взаимодействие с В. В. Путиным — это исключительный по своей насыщенности и результативности международно-политический феномен».
Назарбаев поделился своим мнением и об управленческих качествах Путина, причем выделил среди его сильных сторон способность к самообучению, отметив, что «Путин 2001 года и Путин 2017 года — разные по классу и видению политики». Также глава Казахстана подчеркнул умение президента России использовать в переговорах «абсолютно рациональные и логичные аргументы».
Описывая отношения Казахстана и России, Назарбаев подчеркнул, что они носят добрососедский, союзнический характер и «не зависят от внешней конъюнктуры и глобальной погоды», передает РИА Новости.
Нурсултан Назарбаев: «Более того, эти отношения благоприятно влияют на политический климат в Евразии, а значит и в мире. Я уверен, что мы вместе выйдем из любых ситуаций. Наши народы переживали и не такие глобальные трудности. И это переживем тем более: время другое, возможности другие».
Напомним, 27 декабря Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым, чтобы обсудить экономическое сотрудничество двух стран. В ходе беседы российский лидер отметил, что рост товарооборота между Казахстаном и Россией составил за первые 10 месяцев 2017 года более 34%, и назвал это «серьезным движением вперед». Кроме того Путин заявил, что в настоящий момент Россия и Казахстан готовы «перейти к другому качеству отношений».
Нурсултан Назарбаев: «О значимости отношений между Казахстаном и Россией свидетельствовала интенсивность контактов на высшем уровне. Мое многолетнее плодотворное взаимодействие с В. В. Путиным — это исключительный по своей насыщенности и результативности международно-политический феномен».
Назарбаев поделился своим мнением и об управленческих качествах Путина, причем выделил среди его сильных сторон способность к самообучению, отметив, что «Путин 2001 года и Путин 2017 года — разные по классу и видению политики». Также глава Казахстана подчеркнул умение президента России использовать в переговорах «абсолютно рациональные и логичные аргументы».
Описывая отношения Казахстана и России, Назарбаев подчеркнул, что они носят добрососедский, союзнический характер и «не зависят от внешней конъюнктуры и глобальной погоды», передает РИА Новости.
Нурсултан Назарбаев: «Более того, эти отношения благоприятно влияют на политический климат в Евразии, а значит и в мире. Я уверен, что мы вместе выйдем из любых ситуаций. Наши народы переживали и не такие глобальные трудности. И это переживем тем более: время другое, возможности другие».
Напомним, 27 декабря Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым, чтобы обсудить экономическое сотрудничество двух стран. В ходе беседы российский лидер отметил, что рост товарооборота между Казахстаном и Россией составил за первые 10 месяцев 2017 года более 34%, и назвал это «серьезным движением вперед». Кроме того Путин заявил, что в настоящий момент Россия и Казахстан готовы «перейти к другому качеству отношений».
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