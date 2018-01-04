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    В Иркутской области за сутки семь человек погибли в пожарах

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    • Фото: 38.mchs.gov.ru
    В Иркутской области за сутки семь человек погибли в пожарах

    В Иркутской области за сутки семь человек погибли в пожарах

    В Иркутской области за сутки семь человек погибли в пожарах
  • Фото: 38.mchs.gov.ru

    • Меньше чем за сутки на территории Иркутской области зарегистрированы более 30 возгораний, в нескольких из них погибли люди.

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, только на тушение частных жилых домов 3-го и 4 января пожарные выезжали 11 раз, 14 раз спасатели боролись с огнем, бушевавшем в надворных постройках, а также 7 раз тушили гаражи и автомобили.

    В огне погибли 7 человек. В городе Тайшете 4 января жертвами пожара в частном доме стали 59-летняя женщина и двое ее взрослых сыновей. Также были погибшие в результате возгорания дома в поселке Балаганск, квартиры в Братске, гаража в Железногорске, и грузового автомобиля в Иркутске. Предполагается, что причиной роста числа бытовых пожаров стали сильные морозы, установившиеся в Иркутской области.

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