Шестиметровый фонтан коричневой воды забил в центре Саратова: видео

В центре Саратова из-за аварии появился шестиметровый фонтан из сточных вод.

Поток ржавой воды вырвался из-под земли у здания Радищевского музея, который находится на перекрестке лиц Московской и Радищева.



Между тем в соцсетях местные жители уже окрестили Саратов «городом фонтанов» и принялись шутить, что новую «достопримечательность» решили открыть в связи с новогодними праздниками.