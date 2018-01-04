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    Шестиметровый фонтан коричневой воды забил в центре Саратова: видео. аварии в ЖКХ, Саратов. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШестиметровый фонтан коричневой воды забил в центре Саратова: видео

    Шестиметровый фонтан коричневой воды забил в центре Саратова: видео

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    Шестиметровый фонтан коричневой воды забил в центре Саратова: видео

    Шестиметровый фонтан коричневой воды забил в центре Саратова: видео

      В центре Саратова из-за аварии появился шестиметровый фонтан из сточных вод.

      Поток ржавой воды вырвался из-под земли у здания Радищевского музея, который находится на перекрестке лиц Московской и Радищева.

      Между тем в соцсетях местные жители уже окрестили Саратов «городом фонтанов» и принялись шутить, что новую «достопримечательность» решили открыть в связи с новогодними праздниками.

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