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    Собянин пообещал бонусы для владельцев карт «Тройка»

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Собянин пообещал бонусы для владельцев карт «Тройка»

    Собянин пообещал бонусы для владельцев карт «Тройка»

    Собянин пообещал бонусы для владельцев карт «Тройка»
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Для владельцев карты «Тройка» в Москве будет создана программа лояльности.

    О скидках и бонусах для владельцев проездных карт «Тройка» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Льготы для владельцев „Тройки“. Создадим программу лояльности. По ней владельцы карт будут получать скидки и бонусы, которые можно использовать в кафе, ресторанах, кинотеатрах и магазинах».

    Также Собянин написал, что картой «Тройка» для оплаты проезда в московском транспорте пользуются уже почти 90% пассажиров.




    Напомним, что 2 января в Москве вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Они выросли в среднем на 3,8%. В частности, поездка по карте «Тройка» стоит теперь 36 рублей.

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