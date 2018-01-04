Собянин пообещал бонусы для владельцев карт «Тройка»

Льготы для владельцев «Тройки». Уже почти 90% пассажиров оплачивают проезд в московском транспорте с помощью карты «Тройка». Создадим программу лояльности. По ней владельцы карт будут получать скидки и бонусы, которые можно использовать в кафе, ресторанах, кинотеатрах и магазинах — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 января 2018 г.

О скидках и бонусах для владельцев проездных карт «Тройка» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter., мэр Москвы: «Льготы для владельцев „Тройки“. Создадим программу лояльности. По ней владельцы карт будут получать скидки и бонусы, которые можно использовать в кафе, ресторанах, кинотеатрах и магазинах».Также Собянин написал, что картой «Тройка» для оплаты проезда в московском транспорте пользуются уже почти 90% пассажиров.Напомним, что 2 января в Москве вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Они выросли в среднем на 3,8%. В частности, поездка по карте «Тройка» стоит теперь 36 рублей.