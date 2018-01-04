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    Индекс РТС поднялся до максимума с 2014 года

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    Индекс РТС поднялся до максимума с 2014 года

    Индекс РТС поднялся до максимума с 2014 года

    Индекс РТС поднялся до максимума с 2014 года

    Индекс РТС, один из основных фондовых индикаторов, впервые с сентября 2014 года поднялся выше 1200 пунктов.

    В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже индекс РТС вырос на 1,5% и достиг отметки в 1200,51 пункта.

    При этом индекс Мосбиржи (ранее — ММВБ) вырос на 1,14% — до отметки в 2177,42 пункта.

    Отметим, что индексы поднимаются на фоне дорожающей нефти и укрепления рубля. Баррель Brent вырос в цене на 0,6% и впервые с 13 мая 2015 года пробил отметку в 68 долларов.

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