Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Влюбленные из Екатеринбурга разбились на мотоцикле в Таиланде

    3 комментария
    • Фото: Типичный Екатеринбург / vk.com
    Влюбленные из Екатеринбурга разбились на мотоцикле в Таиланде

    Влюбленные из Екатеринбурга разбились на мотоцикле в Таиланде

    Влюбленные из Екатеринбурга разбились на мотоцикле в Таиланде
  • Фото: Типичный Екатеринбург / vk.com

    • В ДТП в Пхукете серьезно пострадала влюбленная пара из Екатеринбурга. Алексей Харьков и Анна Тимофеева разбились на арендованном мотоцикле.

    Авария случилась 30 декабря, когда пара возвращалась с экскурсии. По данным портала «Новости УрФО», у мотоцикла, который Харьков и Тимофеева, взяли в аренду, отказали тормоза. В результате влюбленные попали в больницу с серьезными травмами.

    У Харькова диагностировали закрытые переломы ног, пневмоторакс, переломы грудного и поясничного отделов позвоночника с разрывом спинного мозга. Два дня после аварии мужчина был в коме. Местные врачи сделали ему уже три операции. Сейчас Харьков находится в тяжелом состоянии. Тимофеева получила множественные переломы ребер и рук (три открытых и два закрытых перелома).

    Отмечается, что перевезти россиян в Екатеринбург пока невозможно.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru