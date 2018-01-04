Влюбленные из Екатеринбурга разбились на мотоцикле в Таиланде

В ДТП в Пхукете серьезно пострадала влюбленная пара из Екатеринбурга. Алексей Харьков и Анна Тимофеева разбились на арендованном мотоцикле.
Авария случилась 30 декабря, когда пара возвращалась с экскурсии. По данным портала «Новости УрФО», у мотоцикла, который Харьков и Тимофеева, взяли в аренду, отказали тормоза. В результате влюбленные попали в больницу с серьезными травмами.
У Харькова диагностировали закрытые переломы ног, пневмоторакс, переломы грудного и поясничного отделов позвоночника с разрывом спинного мозга. Два дня после аварии мужчина был в коме. Местные врачи сделали ему уже три операции. Сейчас Харьков находится в тяжелом состоянии. Тимофеева получила множественные переломы ребер и рук (три открытых и два закрытых перелома).
Отмечается, что перевезти россиян в Екатеринбург пока невозможно.
У Харькова диагностировали закрытые переломы ног, пневмоторакс, переломы грудного и поясничного отделов позвоночника с разрывом спинного мозга. Два дня после аварии мужчина был в коме. Местные врачи сделали ему уже три операции. Сейчас Харьков находится в тяжелом состоянии. Тимофеева получила множественные переломы ребер и рук (три открытых и два закрытых перелома).
Отмечается, что перевезти россиян в Екатеринбург пока невозможно.
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