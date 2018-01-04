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    В Мурманске ищут мужчину, бросившего петарду в толпу прохожих

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    • Фото: severpost.ru
    В Мурманске ищут мужчину, бросившего петарду в толпу прохожих

    В Мурманске ищут мужчину, бросившего петарду в толпу прохожих

    В Мурманске ищут мужчину, бросившего петарду в толпу прохожих
  • Фото: severpost.ru

    • В Мурманске во время празднования Нового года неизвестный бросил в прохожих петарду. Пострадали несколько человек.

    Полиция Мурманска объявила в розыск мужчину, который бросил петарду в людей 1 января. Пострадали несколько прохожих, некоторым потребовалась медицинская помощь, сообщает портал «СеверПост».

    ЧП произошло рядом с автобусной общественного транспорта. Серьезно пострадал один мужчина: врачам пришлось зашивать раны на его ноге и накладывать гипс. «Сапог разорван в клочья. Мой папа слепой человек и стоял с мамой в самом углу остановки, и весь удар пришелся на его ногу. Теперь он еще и ходить не может», — сообщила в соцсетях дочь пострадавшего.

    Также взрывом выбило стекла у припаркованного троллейбуса, на остановке и в ближайшем здании.

    Местные СМИ пишут, что многие люди видели хулигана (на вид мужчине было около 50 лет) и готовы помочь полицейским в его поимке.

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