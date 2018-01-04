Сбивший мужчину с ребенком омский водитель сам пришел в полицию

Водитель
«Лады-Приоры», который насмерть сбил мужчину и 9-летнего мальчика в Омске, явился в полицию с повинной.
По данным портала Om1.ru, водитель пришел в полицию вечером 3 января, спустя сутки после аварии. Им оказался 24-летний местный житель. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что вечером 2 января водитель «Лады-Приоры» сбил мужчину и 9-летнего мальчика, которые шли вдоль дороги по тротуару. Пострадавшие скончались до приезда скорой помощи, а виновник аварии скрылся, бросив машину на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более человек.
Ранее сообщалось, что вечером 2 января водитель «Лады-Приоры» сбил мужчину и 9-летнего мальчика, которые шли вдоль дороги по тротуару. Пострадавшие скончались до приезда скорой помощи, а виновник аварии скрылся, бросив машину на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более человек.
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