Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    Российских журналистов Курлаевых выдворили из Латвии. журналистика, Латвия, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийских журналистов Курлаевых выдворили из Латвии

    Российских журналистов Курлаевых выдворили из Латвии

    1 комментарий
    • Фото: Анатолий Курлаев / facebook.com
    Российских журналистов Курлаевых выдворили из Латвии

    Российских журналистов Курлаевых выдворили из Латвии

    Российских журналистов Курлаевых выдворили из Латвии
    • Фото: Анатолий Курлаев / facebook.com

      • Журналистку Ольгу Курлаеву решили выдворить из Латвии вслед за мужем.

      Сегодня стало известно, что корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву власти сочли угрозой национальной безопасности. Теперь она должна в течение 24 часов покинуть территорию Латвии.

      Между тем сама Курлаева рассказала, что только два дня назад правоохранительные органы сообщили, что никаких претензий не имеют, и разрешили ей остаться в стране, передает «Вести.Ru». В латвийском МВД пока не комментируют выдворение Курлаевой из страны.

      смотретьЛатвийские власти депортировали российского журналиста
      Латвийские власти депортировали российского журналиста
      Надо сказать, что только накануне, 3 января, из Латвии был депортирован журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев, муж Ольги Курлаевой. Его фамилия была включена в черный список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию страны.

      Отметим, что всего в список были включены несколько тысяч иностранцев, в том числе россияне. Среди фигурантов черного списка — певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, а также актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru