Российских журналистов Курлаевых выдворили из Латвии

Журналистку Ольгу Курлаеву решили выдворить из Латвии вслед за мужем.
Сегодня стало известно, что корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву власти сочли угрозой национальной безопасности. Теперь она должна в течение 24 часов покинуть территорию Латвии.
Между тем сама Курлаева рассказала, что только два дня назад правоохранительные органы сообщили, что никаких претензий не имеют, и разрешили ей остаться в стране, передает «Вести.Ru». В латвийском МВД пока не комментируют выдворение Курлаевой из страны.
Надо сказать, что только накануне, 3 января, из Латвии был депортирован журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев, муж Ольги Курлаевой. Его фамилия была включена в черный список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию страны.
Отметим, что всего в список были включены несколько тысяч иностранцев, в том числе россияне. Среди фигурантов черного списка — певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, а также актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов.
Между тем сама Курлаева рассказала, что только два дня назад правоохранительные органы сообщили, что никаких претензий не имеют, и разрешили ей остаться в стране, передает «Вести.Ru». В латвийском МВД пока не комментируют выдворение Курлаевой из страны.
Надо сказать, что только накануне, 3 января, из Латвии был депортирован журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев, муж Ольги Курлаевой. Его фамилия была включена в черный список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию страны.
Отметим, что всего в список были включены несколько тысяч иностранцев, в том числе россияне. Среди фигурантов черного списка — певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, а также актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов.
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