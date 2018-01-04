В центре Петербурга сгорел туристический автобус: видео

На стрелке Васильевского острова в Петербурге сгорел туристический автобус.

На кадрах, которые снял очевидец, видно сначала задымление, а потом и открытое пламя в нижней части пассажирского автобуса. Вскоре огонь охватывает все транспортное средство.



В сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу говорится, что ЧП произошло на Биржевой площади у дома №1. Загорелся припаркованный частный автобус MAN. Сообщение об инциденте поступило в 11:27 по московскому времени, через полчаса пожар был ликвидирован.



К ликвидации пожара привлекли три единицы техники и 15 спасателей. О пострадавших ничего не сообщается.