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    В центре Петербурга сгорел туристический автобус: видео. автобусы, пожары, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Петербурга сгорел туристический автобус: видео

    В центре Петербурга сгорел туристический автобус: видео

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    • Фото: NURI ABBAS / youtube.com
    В центре Петербурга сгорел туристический автобус: видео

    В центре Петербурга сгорел туристический автобус: видео

    В центре Петербурга сгорел туристический автобус: видео
    • Фото: NURI ABBAS / youtube.com

      • На стрелке Васильевского острова в Петербурге сгорел туристический автобус.

      На кадрах, которые снял очевидец, видно сначала задымление, а потом и открытое пламя в нижней части пассажирского автобуса. Вскоре огонь охватывает все транспортное средство.

      В сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу говорится, что ЧП произошло на Биржевой площади у дома №1. Загорелся припаркованный частный автобус MAN. Сообщение об инциденте поступило в 11:27 по московскому времени, через полчаса пожар был ликвидирован.

      К ликвидации пожара привлекли три единицы техники и 15 спасателей. О пострадавших ничего не сообщается.

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