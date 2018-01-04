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    Додон обратился в суд из-за закона о запрете российских новостей в Молдавии

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    • Фото: РИА Новости, Мирослав Ротарь
    Додон обратился в суд <nobr>из-за</nobr> закона о запрете российских новостей в Молдавии

    Додон обратился в суд из-за закона о запрете российских новостей в Молдавии

    Додон обратился в суд <nobr>из-за</nobr> закона о запрете российских новостей в Молдавии
  • Фото: РИА Новости, Мирослав Ротарь

    • Президент Молдавии отклонил принятый парламентом закон о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических программ.

    Игорь Додон подчеркнул, что считает антиконституционным и нарушающим права человека так называемый закон о борьбе с пропагандой. Кроме того, по мнению президента Молдавии, документ вводит цензуру, что «недопустимо в правовом государстве».

    В связи с этим Додон решил обратиться в Конституционный суд с просьбой изучить положения закона.

    Reiterez poziția mea cu referire la așa-numitа «lege anti-propagandă.

    Consider că ea atentează la principiile democra…

    Опубликовано Igor Dodon 4 января 2018 г.

    Отметим, что парламент Молдавии в конце декабря вновь принял закон „о борьбе с иностранной пропагандой“», который ранее был отклонен президентом. Документ запрещает трансляцию информационно-аналитических, военных и политических программ, созданных в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе в России. При этом трансляция развлекательных программ и других передач разрешена.

    В Молдавии продолжается противостояние президента и парламента. Ранее правящая Демпартия Молдавии предложила заменить ряд членов правительства. Президент отставки одобрил, однако отказался утверждать выдвинутые парламентом кандидатуры. После этого депутаты обратились в Конституционный суд, который ограничил полномочия президента.

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