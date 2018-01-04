Додон обратился в суд из-за закона о запрете российских новостей в Молдавии

Президент Молдавии отклонил принятый парламентом закон о запрете трансляции российских новостных и
информационно-аналитических программ.
Игорь Додон подчеркнул, что считает антиконституционным и нарушающим права человека так называемый закон о борьбе с пропагандой. Кроме того, по мнению президента Молдавии, документ вводит цензуру, что «недопустимо в правовом государстве».
В связи с этим Додон решил обратиться в Конституционный суд с просьбой изучить положения закона.
Отметим, что парламент Молдавии в конце декабря вновь принял закон „о борьбе с иностранной пропагандой“», который ранее был отклонен президентом. Документ запрещает трансляцию информационно-аналитических, военных и политических программ, созданных в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе в России. При этом трансляция развлекательных программ и других передач разрешена.
В Молдавии продолжается противостояние президента и парламента. Ранее правящая Демпартия Молдавии предложила заменить ряд членов правительства. Президент отставки одобрил, однако отказался утверждать выдвинутые парламентом кандидатуры. После этого депутаты обратились в Конституционный суд, который ограничил полномочия президента.
В связи с этим Додон решил обратиться в Конституционный суд с просьбой изучить положения закона.
Reiterez poziția mea cu referire la așa-numitа «lege anti-propagandă.Опубликовано Igor Dodon 4 января 2018 г.
Consider că ea atentează la principiile democra…
Отметим, что парламент Молдавии в конце декабря вновь принял закон „о борьбе с иностранной пропагандой“», который ранее был отклонен президентом. Документ запрещает трансляцию информационно-аналитических, военных и политических программ, созданных в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе в России. При этом трансляция развлекательных программ и других передач разрешена.
В Молдавии продолжается противостояние президента и парламента. Ранее правящая Демпартия Молдавии предложила заменить ряд членов правительства. Президент отставки одобрил, однако отказался утверждать выдвинутые парламентом кандидатуры. После этого депутаты обратились в Конституционный суд, который ограничил полномочия президента.
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