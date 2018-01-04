Польша хочет заключить новый газовый договор с РФ без привязки к цене нефти

В Варшаве назвали условия подписания нового газового контракта с Москвой.
Как заявил изданию Dziennik Gazeta Prawna глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк, Польша может заключить новый договор на поставку российского голубого топлива только в том случае, если цена не будет привязана к цене нефти.
Мачей Вожняк, руководитель компании PGNiG: «Мы не можем повторять ошибок, которые поставили Польшу в невыгодное положение. Мы не подпишем больше контракт, который включает в себя негативные и устаревшие положения, заключен более чем на 20 лет и его ценовая формула жестко связана с ценой нефти».
Как сообщил Вожняк, если новый контракт с «Газпромом» и будет подписан, то «не на длительный срок, не большие объемы газа».
Договор на поставку российского газа Польше истекает в 2022 году. В Варшаве считают действующее соглашение невыгодным. В начале сентября прошлого года глава польского Минэнерго Кшиштоф Тхужевский заявлял, что обсуждать новый газовый контракт с Москвой пока рано.
Ежегодно Польша потребляет около 15 миллиардов кубометров голубого топлива, из них 10 миллиардов поставляет «Газпром». В 2015 году городе Свиноуйсьце, что на северо-западе Польши, заработал СПГ-терминал мощностью 5 миллиардов кубометров в год. В июне 2016 года польское правительство заявило, что этот терминал и газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит независимость страны от поставок газа «с востока».
Мачей Вожняк, руководитель компании PGNiG: «Мы не можем повторять ошибок, которые поставили Польшу в невыгодное положение. Мы не подпишем больше контракт, который включает в себя негативные и устаревшие положения, заключен более чем на 20 лет и его ценовая формула жестко связана с ценой нефти».
Как сообщил Вожняк, если новый контракт с «Газпромом» и будет подписан, то «не на длительный срок, не большие объемы газа».
Договор на поставку российского газа Польше истекает в 2022 году. В Варшаве считают действующее соглашение невыгодным. В начале сентября прошлого года глава польского Минэнерго Кшиштоф Тхужевский заявлял, что обсуждать новый газовый контракт с Москвой пока рано.
Ежегодно Польша потребляет около 15 миллиардов кубометров голубого топлива, из них 10 миллиардов поставляет «Газпром». В 2015 году городе Свиноуйсьце, что на северо-западе Польши, заработал СПГ-терминал мощностью 5 миллиардов кубометров в год. В июне 2016 года польское правительство заявило, что этот терминал и газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит независимость страны от поставок газа «с востока».
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