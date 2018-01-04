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    Цветы и верба распускаются в Москве из-за аномального тепла

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    • Фото: facebook.com
    Цветы и верба распускаются в Москве <nobr>из-за</nobr> аномального тепла

    Цветы и верба распускаются в Москве из-за аномального тепла

    Цветы и верба распускаются в Москве <nobr>из-за</nobr> аномального тепла
  • Фото: facebook.com

    • Жители Москвы и Московской области публикуют в соцсетях фотографии распускающихся в январе цветов.

    Жительница Москвы Мария Филина рассказала «ВКонтакте», что у нее на даче в подмосковном Чехове распустились подснежники. Женщина публикует фотографию розовых цветов, которые выглядывают из-под тающего снега.

    «Не знаю, как насчет подснежников, а вот примулы расцвели 1 января 2018. Вот и Новый Год без снега, но с цветами», — пишет жительница Люберец Кристина Ватаман и публикует фотографию фиолетовых и оранжевых цветов.

    А москвичка Вероника удивляется, что в январе в городе вдруг зацвел безвременник. «Чудеса подмосковной теплой зимы. Новогодний подарок от махрового безвременника сорта Waterlily. Январь на дворе, а он зацвел!» — отмечает женщина.

    Ранее в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в Москве на Рождество может побить абсолютный рекорд тепла. Синоптики отмечают, что все эти дни температура воздуха на 9–10 градусов превышала климатическую норму. Аналогичный характер погоды сохранится и до конца праздников.

    Понижение температуры прогнозируется с начала первой рабочей недели, однако даже тогда она на несколько градусов будет превышать норму для начала января.

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