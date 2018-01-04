Руслана назвала украинцев потомками шумеров и посоветовала снять шаровары

Певица Руслана, в 2004 году ставшая победительницей «Евровидения», считает, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.

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Украинским СМИ Руслана прокомментировала свой призыв к соотечественникам «снять шаровары» и отказаться от украинизации страны.



Руслана, певица: «Мы как страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичнее, гораздо экзотичнее. Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию. Шаровары — это условно, не буквально, когда мы не знаем своей аутентичной культуры и пользуемся псевдонародным творчеством, которое нам просто заменили. Заменили теми песнями, которые написали, теми движениями, которые навязали».



Ранее Руслана сравнила украинизацию с русификацией, когда украинцам якобы «навязывали контент, фильмы» и переписывали историю. По словам исполнительницы, граждане Украины нуждаются в новом образе для своей страны, который был бы связан не только с вышиванками.