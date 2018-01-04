Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В московском ресторане 10 человек отравились рыбой

    комментировать

    В московском ресторане 10 человек отравились рыбой

    В московском ресторане 10 человек отравились рыбой

    В Москве выясняют обстоятельства массового отравления в ресторане.

    Всего пострадали десять человек. Один из отравившихся был доставлен в больницу.

    Как сообщает «Интерфакс», посетители ресторана отравились несвежей рыбой. При этом заместитель мэра Москвы Леонид Печатников отметил, что отравление не было тяжелым.

    Напомним, накануне стало известно о похожем ЧП в Колонном зале Дома Союзов в Москве. После новогодней елки с отравлением к врачам обратились одиннадцать артистов, занятых в представлении.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru