В московском ресторане 10 человек отравились рыбой

В Москве выясняют обстоятельства массового отравления в ресторане.
Всего пострадали десять человек. Один из отравившихся был доставлен в больницу.
Как сообщает «Интерфакс», посетители ресторана отравились несвежей рыбой. При этом заместитель мэра Москвы Леонид Печатников отметил, что отравление не было тяжелым.
Напомним, накануне стало известно о похожем ЧП в Колонном зале Дома Союзов в Москве. После новогодней елки с отравлением к врачам обратились одиннадцать артистов, занятых в представлении.
Как сообщает «Интерфакс», посетители ресторана отравились несвежей рыбой. При этом заместитель мэра Москвы Леонид Печатников отметил, что отравление не было тяжелым.
Напомним, накануне стало известно о похожем ЧП в Колонном зале Дома Союзов в Москве. После новогодней елки с отравлением к врачам обратились одиннадцать артистов, занятых в представлении.
Комментарии