В Чечне ликвидирован убийца начальника полиции села Автуры

Преступник, расстрелявший в среду вечером начальника отдела полиции села Автуры Шалинского района Чечни Абубакара Устарханова, убит при попытке задержания.
Подозреваемым в убийстве полицейского оказался 27-летний житель Чечни Хамзат Баймурадов, ранее судимый. Полицейские и бойцы Росгвардии нашли и блокировали его на окраине села Автуры. При попытке задержания он стал стрелять и был уничтожен ответным огнем. Никто из силовиков при этом не пострадал, рассказал журналистам глава МВД Чечни Руслан Алханов.
Накануне вечером сообщалось, что житель села Автуры расстрелял на выходе из продуктового магазина главу местной полиции Абубакара Устарханова. Забрав оружие полицейского, убийца скрылся.
Накануне вечером сообщалось, что житель села Автуры расстрелял на выходе из продуктового магазина главу местной полиции Абубакара Устарханова. Забрав оружие полицейского, убийца скрылся.
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