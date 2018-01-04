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    Голливудская актриса тайно сыграла свадьбу с танцовщицей

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    • Фото: ellenpage / instagram.com
    Голливудская актриса тайно сыграла свадьбу с танцовщицей

    Голливудская актриса тайно сыграла свадьбу с танцовщицей

    Голливудская актриса тайно сыграла свадьбу с танцовщицей
  • Фото: ellenpage / instagram.com

    • 30-летняя актриса Эллен Пейдж, ставшая знаменитой после ролей в фильмах «Джуно» и «Леденец», сочеталась браком со своей подругой Эммой Портнер.

    О радостном событии Пейдж сообщила на своей странице в Instagram и выложила фото двух рук с обручальными кольцами на безымянных пальцах.

    Can’t believe I get to call this extraordinary woman my wife. @emmaportner

    Публикация от @ ellenpage



    «Не могу поверить, что теперь я могу называть эту невероятную женщину своей женой», — написала Эллен Пейдж под трогательной фотографией. При этом актриса не уточнила, где и когда состоялась свадебная церемония.

    Летом прошлого года артистка стала часто появляться в обществе с Эммой Портнер, которая работает хореографом в танцевальной школе. О своей сексуальной ориентации Эллен Пейдж сообщила зимой 2014 года на конференции в поддержку ЛГБТ-молодежи. До того, как встретить Эмму Портер, Эллен состояла в отношениях с художницей Самантой Томас.

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