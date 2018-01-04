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    В России разрабатывают оружие для вывода из строя враждебных спутников

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    В России разрабатывают оружие для вывода из строя враждебных спутников

    В России разрабатывают оружие для вывода из строя враждебных спутников

    Российские военные в ближайшей перспективе могут получить на вооружение системы, которые смогут выводить из строя спутники связи противника.

    Опытно-конструкторская работа над одним из таких проектов «Тирада-2» была начата еще в 2001 году. Комплекс сможет с земли выводить из строя враждебные спутники связи. «Он действует путем радиоэлектронного подавления. Это многомиллионный проект», сообщил «Интерфаксу» информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

    О том, что Россия работает над созданием оружия для подавления спутников, еще в ноябре прошлого года говорили и представители «46-го Центрального научно-исследовательского института». Сообщалось о разработке ударного противоспутникового комплекса и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи под названием «Тирада-2С».

    Ранее в Минобороны РФ сообщили о разработке и скором внедрении в войска нового ЗРК для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами.

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