В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в новогоднюю ночь из автомата

смотреть В Сочи мужчина открыл на улице огонь из автомата

В МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что мужчина стрелял из охолощенного автомата и использовал шумовые патроны. По факту происшествия проводится проверка.Ранее очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором мужчина, стоящий предположительно возле газопровода, стреляет в воздух сначала одиночными выстрелами, а затем переключает оружие на режим автоматической стрельбы и выдает целую очередь. Местные жители обратились в полицию.