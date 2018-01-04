Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в новогоднюю ночь из автомата

    комментировать

    В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в новогоднюю ночь из автомата

    В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в новогоднюю ночь из автомата

    Полиция Сочи установила личность мужчины, который стрелял из автомата в новогоднюю ночь. Он задержан.

    В МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что мужчина стрелял из охолощенного автомата и использовал шумовые патроны. По факту происшествия проводится проверка.

    смотретьВ Сочи мужчина открыл на улице огонь из автомата
    В Сочи мужчина открыл на улице огонь из автомата
    Ранее очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором мужчина, стоящий предположительно возле газопровода, стреляет в воздух сначала одиночными выстрелами, а затем переключает оружие на режим автоматической стрельбы и выдает целую очередь. Местные жители обратились в полицию.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru