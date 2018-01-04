В ДТП под Красноярском погибли четыре человека, в том числе двое детей

Авария с участием легкового и грузового автомобиля произошла накануне вечером на трассе между Абаканом и Красноярском.
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В аварии погибли 32-летний водитель легкового автомобиля, пассажир 29 лет и двое детей шести и четырех лет. Водитель грузового автомобиля не пострадал, сообщили «Интерфаксу» в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Отмечается, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиком.
Отмечается, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиком.
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