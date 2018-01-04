Пожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти из-за короткого замыкания

Замыкание электропроводки стало, по предварительным данным, причиной пожара на складе в поселке Чернореченский в Новосибирской области, в результате которого погибли 10 человек.
Прокуратура проверит соблюдение местными властями законов в связи с крупным пожаром в обувном цехе в поселке Чернореченский Новосибирской области, сообщает надзорное ведомство.
По предварительным данным, причиной пожара на обувной фабрике могло стать короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Новосибирской области: «Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления и контроля ( противопожарного надзора и миграционной службы) законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета».
Сегодня утром в поселке Чернореченский Новосибирской области произошел пожар, загорелся цех по производству обуви. В результате пожара, по предварительным данным, погибли 10 человек: 7 граждан КНР, 2 — Киргизии и, предположительно, один россиянин. Все они находились внутри ангара и не смогли выйти. Ранее сообщалось, что в цеху вспыхнули материалы, применявшиеся в изготовлении обуви, и готовая продукция. При горении выделялся сильный токсичный дым.
В настоящее время пожар потушен, ведется разбор завалов и проливка конструкций. В борьбе с огнем принимали участие 84 человека и 24 единицы техники. В МЧС заявили, что густой черный дым, образующийся при горении синтетических материалов, не представляет опасности для населения.
По предварительным данным, причиной пожара на обувной фабрике могло стать короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Новосибирской области: «Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления и контроля ( противопожарного надзора и миграционной службы) законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета».
Сегодня утром в поселке Чернореченский Новосибирской области произошел пожар, загорелся цех по производству обуви. В результате пожара, по предварительным данным, погибли 10 человек: 7 граждан КНР, 2 — Киргизии и, предположительно, один россиянин. Все они находились внутри ангара и не смогли выйти. Ранее сообщалось, что в цеху вспыхнули материалы, применявшиеся в изготовлении обуви, и готовая продукция. При горении выделялся сильный токсичный дым.
В настоящее время пожар потушен, ведется разбор завалов и проливка конструкций. В борьбе с огнем принимали участие 84 человека и 24 единицы техники. В МЧС заявили, что густой черный дым, образующийся при горении синтетических материалов, не представляет опасности для населения.
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