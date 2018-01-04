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    Пожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти из-за короткого замыкания. иностранцы, Новосибирская область, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти из-за короткого замыкания

    Пожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти из-за короткого замыкания

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    • Фото: 54.mchs.gov.ru
    Пожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти <nobr>из-за</nobr> короткого замыкания

    Пожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти из-за короткого замыкания

    Пожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти <nobr>из-за</nobr> короткого замыкания
    • Фото: 54.mchs.gov.ru

      • Замыкание электропроводки стало, по предварительным данным, причиной пожара на складе в поселке Чернореченский в Новосибирской области, в результате которого погибли 10 человек.

      Прокуратура проверит соблюдение местными властями законов в связи с крупным пожаром в обувном цехе в поселке Чернореченский Новосибирской области, сообщает надзорное ведомство.

      По предварительным данным, причиной пожара на обувной фабрике могло стать короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело.

      Прокуратура Новосибирской области: «Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления и контроля ( противопожарного надзора и миграционной службы) законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета».

      Сегодня утром в поселке Чернореченский Новосибирской области произошел пожар, загорелся цех по производству обуви. В результате пожара, по предварительным данным, погибли 10 человек: 7 граждан КНР, 2 — Киргизии и, предположительно, один россиянин. Все они находились внутри ангара и не смогли выйти. Ранее сообщалось, что в цеху вспыхнули материалы, применявшиеся в изготовлении обуви, и готовая продукция. При горении выделялся сильный токсичный дым.

      В настоящее время пожар потушен, ведется разбор завалов и проливка конструкций. В борьбе с огнем принимали участие 84 человека и 24 единицы техники. В МЧС заявили, что густой черный дым, образующийся при горении синтетических материалов, не представляет опасности для населения.
      Пожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти из-за короткого замыкания. иностранцы, Новосибирская область, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Пожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти из-за короткого замыкания. иностранцы, Новосибирская область, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Пожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти из-за короткого замыкания. иностранцы, Новосибирская область, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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