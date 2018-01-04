Чукотский военный городок снесли серией направленных взрывов

Оглушительную операцию провели на Чукотке. Там одним махом уничтожили старый военный городок.

Комплекс обветшалых построек снесли радикальным способом. Для этого потребовались обстоятельные расчеты, точечная закладка зарядов и 12 тонн взрывчатки.



На первом этапе инженерное подразделение демонтировало свыше 80 зданий, не востребованных Министерством обороны РФ. Второй этап стартует в мае. Предстоит взорвать еще около 100 ненужных строений.