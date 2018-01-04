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    Главы МИД Украины и Германии отменили визит в Донбасс из-за непогоды. Германия, ДНР, ЛНР, Украина, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлавы МИД Украины и Германии отменили визит в Донбасс из-за непогоды

    Главы МИД Украины и Германии отменили визит в Донбасс из-за непогоды

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    Главы МИД Украины и Германии отменили визит в Донбасс из-за непогоды

    Главы МИД Украины и Германии отменили визит в Донбасс <nobr>из-за</nobr> непогоды

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что ему с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем не удалось посетить линию разграничения в Донбассе из-за непогоды, визит перенесли на более поздний срок в январе.

      Ранее в МИД Украины заявили, что министр иностранных дел Германии 3–4 января посетит страну с рабочим визитом, в ходе которого он намерен посетить линию разграничения в районе Мариуполя.

      О том, что визит в ДНР отменен, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Twitter.

      Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку в Донбасс позже в этом месяце».

      Ранее сообщалось, что в ходе визита на Украину глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль намерен провести переговоры со своим украинским коллегой. Темой переговоров станет в том числе курс реформ и борьба с коррупцией. Также Зигмар собирался посетить ДНР и встретиться с представителями наблюдательной миссии ОБСЕ. Перед поездкой в Киев он заявил, что Берлин не считает конфликт в Донбассе замороженным. «Он актуален и очень опасен», — добавил министр.

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