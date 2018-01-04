Главы МИД Украины и Германии отменили визит в Донбасс из-за непогоды

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что ему с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем не удалось посетить линию разграничения в Донбассе
из-за непогоды, визит перенесли на более поздний срок в январе.
Ранее в МИД Украины заявили, что министр иностранных дел Германии 3–4 января посетит страну с рабочим визитом, в ходе которого он намерен посетить линию разграничения в районе Мариуполя.
О том, что визит в ДНР отменен, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Twitter.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку в Донбасс позже в этом месяце».
Ранее сообщалось, что в ходе визита на Украину глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль намерен провести переговоры со своим украинским коллегой. Темой переговоров станет в том числе курс реформ и борьба с коррупцией. Также Зигмар собирался посетить ДНР и встретиться с представителями наблюдательной миссии ОБСЕ. Перед поездкой в Киев он заявил, что Берлин не считает конфликт в Донбассе замороженным. «Он актуален и очень опасен», — добавил министр.
О том, что визит в ДНР отменен, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Twitter.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку в Донбасс позже в этом месяце».
Ранее сообщалось, что в ходе визита на Украину глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль намерен провести переговоры со своим украинским коллегой. Темой переговоров станет в том числе курс реформ и борьба с коррупцией. Также Зигмар собирался посетить ДНР и встретиться с представителями наблюдательной миссии ОБСЕ. Перед поездкой в Киев он заявил, что Берлин не считает конфликт в Донбассе замороженным. «Он актуален и очень опасен», — добавил министр.
Комментарии