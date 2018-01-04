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    СМИ сообщили о падении баллистической ракеты на город Токчхон в КНДР

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    СМИ сообщили о падении баллистической ракеты на город Токчхон в КНДР

    СМИ сообщили о падении баллистической ракеты на город Токчхон в КНДР

    СМИ сообщили о падении баллистической ракеты на город Токчхон в КНДР
  • Фото: Reuters © 2018, KCNA

    • В прессе появилась информация о последствиях неудачного испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. По данным СМИ, 29 апреля 2017 года пуск закончилось падением обломков на город с населением более 230 тысяч человек.

    Как передает The Diplomat со ссылкой на источник в Правительстве США, ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» упала на город Токчхон, в котором живут 237 тысяч человек. Сообщается, что этому населенному пункту причинен «серьезный ущерб», пострадали промышленные и сельскохозяйственные здания.




    Источник издания заявил, что ракета находилась в воздухе около минуты и пролетела не более 70 километров. Учитывая непродолжительное время полета, взрыв мог иметь серьезную мощность из-за большого количества неиспользованного топлива. Сообщается, что ракета упала в промзоне в нерабочее время, поэтому вряд ли этот инцидент привел к большому числу жертв.

    В феврале 2016 года Пхеньян произвел успешный запуск ракеты-носителя «Кванмёнсон». Мировое сообщество расценило этот шаг как испытание межконтинентальной баллистической ракеты, Совбез ООН одобрил новый пакет санкций в отношении КНДР.

    После этого Северная Корея провела целую серию ядерных и ракетных испытаний, это привело к обострению ситуации на Корейском полуострове. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о готовности нанести удар по Америке, а президент США Дональд Трамп не исключал военного решения конфликта.

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