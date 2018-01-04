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    При прорыве трубы в приморском санатории обварились дети и охранник

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    При прорыве трубы в приморском санатории обварились дети и охранник

    При прорыве трубы в приморском санатории обварились дети и охранник

    Четверо детей и один взрослый получили ожоги во время прорыва трубы в приморском санатории.

    ЧП произошло в поселке Горные Ключи Кировского района. Прорыв отопительного стояка случился на втором этаже санаторного корпуса. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, ожоги I степени получили 4 детей и охранник, который бросился закрывать порыв.

    Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу для осмотра, с ними работают психологи. Здоровью маленьких пациентов ничто не угрожает.

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