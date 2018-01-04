Ограбление по-итальянски: в Венеции с витрины украли драгоценности махараджей

В Венеции расследуют дерзкое ограбление. Неизвестные похитили несколько ювелирных изделий с выставки индийских драгоценностей во Дворце дожей.

Воры вынесли редкие экземпляры — брошь и серьги махараджей. Официально ущерб оценили в 30 тысяч евро, однако эксперты уверены, что на черном рынке за них можно выручить миллионы.



Уникальная ювелирная коллекция принадлежит правящей династии Катара. Кража произошла в самом центре города в последний день работы выставки. Драгоценности исчезли прямо с витрины, несмотря на сигнализацию и охрану.