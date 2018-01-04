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    Ограбление по-итальянски: в Венеции с витрины украли драгоценности махараджей. Венеция, Италия, выставки и музеи, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОграбление по-итальянски: в Венеции с витрины украли драгоценности махараджей

    Ограбление по-итальянски: в Венеции с витрины украли драгоценности махараджей

    1 комментарий
    Ограбление <nobr>по-итальянски</nobr>: в Венеции с витрины украли драгоценности махараджей

    Ограбление по-итальянски: в Венеции с витрины украли драгоценности махараджей

    Ограбление <nobr>по-итальянски</nobr>: в Венеции с витрины украли драгоценности махараджей

      В Венеции расследуют дерзкое ограбление. Неизвестные похитили несколько ювелирных изделий с выставки индийских драгоценностей во Дворце дожей.

      Воры вынесли редкие экземпляры — брошь и серьги махараджей. Официально ущерб оценили в 30 тысяч евро, однако эксперты уверены, что на черном рынке за них можно выручить миллионы.

      Уникальная ювелирная коллекция принадлежит правящей династии Катара. Кража произошла в самом центре города в последний день работы выставки. Драгоценности исчезли прямо с витрины, несмотря на сигнализацию и охрану.

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