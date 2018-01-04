Долгожители Северного Кавказа раскрыли секрет прекрасной физической формы

Республики Северного Кавказа в очередной раз возглавили рейтинг регионов страны по продолжительности жизни населения. Здесь есть свои секреты долголетия.

По меркам кавказских долгожителей, Омарасхаб — мужчина в расцвете сил. В список «за 90» он попадет нескоро. В свои 82 года он в прекрасной физической форме, на зависть ровесникам не имеет вредных привычек, занимается спортом и пользуется популярностью у женщин.



Аксакал знает, как дожить до 100 лет: нужно не лениться и вести активный образ жизни. Его день начинается с пробежки и закаливания, причем тренировки проходят в любую погоду. Сейчас седобородый старец готовится к региональному турниру по легкой атлетике. И это только одно из его многочисленных спортивных увлечений.



Омарасхаб Омаров: «Бокс, велогонка, альпинизм, легкая атлетика, купание зимой. Вот этими пятью видами спорта постоянно занимаюсь, ни дня не пропускаю ни физзарядку, ни пробежку».



Почти все северокавказские республики традиционно лидируют в рейтинге регионов страны по средней продолжительности жизни. Если в Дагестане это 77 лет, то в соседней Ингушетии средний возраст аксакалов — немного за 80. Именно здесь проживает старейший житель мира, правда, пока это неофициальный статус.



Илиеву Аппазу Лоросовичу — 121. Год рождения, согласно паспорту, — 1896-й. Это год, когда Николай II взошел на царский престол, а изобретатель Александр Попов совершил первую трансляцию радиосигнала. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.