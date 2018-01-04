Жители острова Русский решили заработать на ремонт старинного дома

На острове Русский в Приморье всеми способами пытаются спасти старинное здание. Добиться ремонта жители не смогли, за помощью обращались даже к миллиардеру Биллу Гейтсу. Найти выход помог сам дом, точнее, его богатое прошлое.

В коммунальной борьбе активистка Татьяна Рындина стала победителем, но порадоваться этому так и не смогла. Несмотря на решение суда, вынесенное в пользу жильцов многоквартирного дома на острове Русский, ремонтировать подъезды и коридоры управляющая компания не спешит.



Здание, построенное еще в 1911 году, напоминает бесхозный памятник архитектуры. На головы людям здесь сыплется штукатурка, деревянные полы гниют от сырости, а металлические опоры лестничных маршей давно проржавели насквозь.



Татьяна Рындина, жительница острова Русский: «Они могут рухнуть в любой момент! Вместе с этими тяжеленными бетонными лестницами!»



Капитальный ремонт в этом вековом здании чиновники запланировали лишь в 2038 году. Жильцы не сомневаются, что наружные стены до этого времени точно выстоят, ведь возведены они из «царского» кирпича, настолько надежного, что даже 106 лет спустя дом формально не признают ни ветхим, ни аварийным.



Отговорки в духе «денег нет» Татьяне Рындиной надоели. Вместе с другими активистами она создала некоммерческий фонд в помощь дому-долгожителю и объявила сбор средств. Местные предприниматели, впрочем, пожертвовали немного, тогда просительница замахнулась на список Forbes. С помощью интернет-переводчика пенсионерка написала письмо в Америку самому Биллу Гейтсу. Ответ из благотворительного фонда миллиардера пришел быстро, но оптимизма небогатым островитянам из России все же не внушил.



Татьяна Рындина: «Мелинда и Билл Гейтс просят нас со всеми документами приехать в штаб-квартиру фонда в город Вашингтон».



Новую идею Татьяна Николаевна неожиданно нашла в книгах местных краеведов. Первыми жильцами дома были солдаты стрелкового полка, которым командовал Лавр Корнилов, впоследствии ставший одним из лидеров Белого движения. Сам знаменитый военачальник тоже здесь квартировал. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.