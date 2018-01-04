Число жертв автокатастрофы в Перу превысило 50 человек

Перуанские власти подтвердили гибель 51 человека в результате падения пассажирского автобуса в пропасть 2 января.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минздрава Перу, подтверждена гибель 51 человека в результате ДТП в районе Пасамайо. Для осмотра района автокатастрофы спасатели использовали беспилотные аппараты. Операция по поискам и подъему тел погибших из ущелья продолжается.
Ранее сообщалось о гибели 48 человек в результате столкновения автобуса и грузовика на «повороте дьявола» (Curva del Diablo) . Так местные жители называют особенно опасный участок горной дороги, где часто случаются автомобильные аварии. Автомобильных дорог, позволяющих добраться до места падения автобуса, нет. Выживших в автокатастрофе эвакуировали из ущелья вертолетами.
Напомним, 2 января в результате столкновения фуры и пассажирского автобуса висячий мост через реку Апуримак обрушился. Автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, рухнул в пропасть со 100-метровой высоты. Точное число жертв трагедии все еще не установлено.
Ранее сообщалось о гибели 48 человек в результате столкновения автобуса и грузовика на «повороте дьявола» (Curva del Diablo) . Так местные жители называют особенно опасный участок горной дороги, где часто случаются автомобильные аварии. Автомобильных дорог, позволяющих добраться до места падения автобуса, нет. Выживших в автокатастрофе эвакуировали из ущелья вертолетами.
#COEN #INDECI monitorea acciones de rescate tras colapso de puente colgante de Iapitari sobre el río Apurímac, en Kimbiri. Al momento 5 ahogados y decenas de desaparecidos @bomberosPE trabajan en la zona pic.twitter.com/IRSTSAE58y— INDECI (@indeciperu) 2 января 2018 г.
Напомним, 2 января в результате столкновения фуры и пассажирского автобуса висячий мост через реку Апуримак обрушился. Автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, рухнул в пропасть со 100-метровой высоты. Точное число жертв трагедии все еще не установлено.
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