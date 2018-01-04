Алмаз в шоколаде <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Алмаз в шоколаде 12+
    •  

    Число жертв автокатастрофы в Перу превысило 50 человек

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Guadalupe Pardo
    Число жертв автокатастрофы в Перу превысило 50 человек

    Число жертв автокатастрофы в Перу превысило 50 человек

    Число жертв автокатастрофы в Перу превысило 50 человек
  • Фото: Reuters © 2018, Guadalupe Pardo

    • Перуанские власти подтвердили гибель 51 человека в результате падения пассажирского автобуса в пропасть 2 января.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минздрава Перу, подтверждена гибель 51 человека в результате ДТП в районе Пасамайо. Для осмотра района автокатастрофы спасатели использовали беспилотные аппараты. Операция по поискам и подъему тел погибших из ущелья продолжается.

    Ранее сообщалось о гибели 48 человек в результате столкновения автобуса и грузовика на «повороте дьявола» (Curva del Diablo) . Так местные жители называют особенно опасный участок горной дороги, где часто случаются автомобильные аварии. Автомобильных дорог, позволяющих добраться до места падения автобуса, нет. Выживших в автокатастрофе эвакуировали из ущелья вертолетами.




    смотретьСмертельное ДТП на висячем мосту в Перу произошло на «повороте дьявола»
    Смертельное ДТП на висячем мосту в Перу произошло на «повороте дьявола»
    Напомним, 2 января в результате столкновения фуры и пассажирского автобуса висячий мост через реку Апуримак обрушился. Автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, рухнул в пропасть со 100-метровой высоты. Точное число жертв трагедии все еще не установлено.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru