Трамп распустил комиссию, расследующую нарушения на выборах в США

Президент США Дональд Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на президентских выборах 2016 года и поручил курировать этот вопрос министерству внутренней безопасности страны.
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Как сообщает пресс-служба Белого дома, Трамп подписал указ о роспуске Комиссии по расследованию нарушений на выборах в США, созданную для борьбы с различными махинациями на выборах федерального уровня.
Из текста указа президента США Дональда Трампа: «Несмотря на наличие существенных доказательств мошенничества во время выборов, многие штаты отказались предоставить Комиссии по расследованию нарушений на выборах в США базовую информацию по соответствующим запросам. Вместо того, чтобы вступать в бесконечные судебные распри за счет средств налогоплательщиков, сегодня я подписал исполнительный указ о роспуске Комиссии и дал поручение Министерству внутренней безопасности заняться рассмотрением этих вопросов, а также определить дальнейший план действий».
Двухпартийная комиссия, задачей которой было разобраться с любыми возможными нарушениями на выборах, была создана другим указом Трампа в мае. Руководил работой комиссии вице-президент США Майкл Пенс, напоминает ТАСС.
Трамп неоднократно заявлял о том, что необходимо провести расследование различных махинаций, в результате которых миллионы голосов были незаконно зачислены в пользу его бывшей соперницы по предвыборной гонке Хиллари Клинтон.
Из текста указа президента США Дональда Трампа: «Несмотря на наличие существенных доказательств мошенничества во время выборов, многие штаты отказались предоставить Комиссии по расследованию нарушений на выборах в США базовую информацию по соответствующим запросам. Вместо того, чтобы вступать в бесконечные судебные распри за счет средств налогоплательщиков, сегодня я подписал исполнительный указ о роспуске Комиссии и дал поручение Министерству внутренней безопасности заняться рассмотрением этих вопросов, а также определить дальнейший план действий».
Двухпартийная комиссия, задачей которой было разобраться с любыми возможными нарушениями на выборах, была создана другим указом Трампа в мае. Руководил работой комиссии вице-президент США Майкл Пенс, напоминает ТАСС.
Трамп неоднократно заявлял о том, что необходимо провести расследование различных махинаций, в результате которых миллионы голосов были незаконно зачислены в пользу его бывшей соперницы по предвыборной гонке Хиллари Клинтон.
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