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    Стоимость нефти марки Brent превысила $68 за баррель

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    • Фото: Reuters © 2018, Andrew Kelly
    Стоимость нефти марки Brent превысила $68 за баррель

    Стоимость нефти марки Brent превысила $68 за баррель

    Стоимость нефти марки Brent превысила $68 за баррель
  • Фото: Reuters © 2018, Andrew Kelly

    • На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года выросла на 2,1% и составила 68,01 доллара за баррель.

    Как напоминает ТАСС, в последний раз стоимость нефти марки Brent превышала отметку 68 долларов за баррель за баррель 13 мая 2015 года.

    Цена на нефть выросла на фоне беспорядков в Иране, которые начались в стране 28 декабря. В результате столкновений с полицией в Иране погибли не менее 20 человек, свыше 450 арестованы за участие в акциях протеста. В среду командующий корпусом стражей Исламской революции Мохаммад Али Джафар объявил, что «время смуты в Иране подошло к концу и демонстранты потерпели поражение».

    В конце декабря цена на нефть на биржах выросла после сообщений о том, что добыча в Ливии опустилась ниже 1 миллиона баррелей в сутки, а товарные запасы нефти в Соединенных Штатах продолжили снижение.

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