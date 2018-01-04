Стоимость нефти марки Brent превысила $68 за баррель

На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года выросла на 2,1% и составила 68,01 доллара за баррель.
Как напоминает ТАСС, в последний раз стоимость нефти марки Brent превышала отметку 68 долларов за баррель за баррель 13 мая 2015 года.
Цена на нефть выросла на фоне беспорядков в Иране, которые начались в стране 28 декабря. В результате столкновений с полицией в Иране погибли не менее 20 человек, свыше 450 арестованы за участие в акциях протеста. В среду командующий корпусом стражей Исламской революции Мохаммад Али Джафар объявил, что «время смуты в Иране подошло к концу и демонстранты потерпели поражение».
В конце декабря цена на нефть на биржах выросла после сообщений о том, что добыча в Ливии опустилась ниже 1 миллиона баррелей в сутки, а товарные запасы нефти в Соединенных Штатах продолжили снижение.
Цена на нефть выросла на фоне беспорядков в Иране, которые начались в стране 28 декабря. В результате столкновений с полицией в Иране погибли не менее 20 человек, свыше 450 арестованы за участие в акциях протеста. В среду командующий корпусом стражей Исламской революции Мохаммад Али Джафар объявил, что «время смуты в Иране подошло к концу и демонстранты потерпели поражение».
В конце декабря цена на нефть на биржах выросла после сообщений о том, что добыча в Ливии опустилась ниже 1 миллиона баррелей в сутки, а товарные запасы нефти в Соединенных Штатах продолжили снижение.
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