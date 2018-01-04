Пожарные потушили возгорание в особняке Билла и Хиллари Клинтон

В американском штате
Нью-Йорк загорелся дом, принадлежащий Биллу и Хиллари Клинтон.
Как передает NBC News, пожар произошел в доме Билла и Хиллари Клинтон, расположенном в американском городке Чаппакуа в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк. Пожарные получили вызов о возгорании около 15:00 по местному времени (23:00 среды по Москве).
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание возникло на втором этаже особняка экс-президента США и его супруги. Сейчас горение уже ликвидировано.
О масштабах причиненного ущерба информации нет. Также не сообщается, были ли владельцы в доме во время пожара.
Билл и Хиллари Клинтон купили старинный особняк с пятью спальнями в Чаппакуа в 1999 году за 1,7 млн долларов. Позже супруги приобрели соседний дом и объединили земельные участки.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание возникло на втором этаже особняка экс-президента США и его супруги. Сейчас горение уже ликвидировано.
О масштабах причиненного ущерба информации нет. Также не сообщается, были ли владельцы в доме во время пожара.
Билл и Хиллари Клинтон купили старинный особняк с пятью спальнями в Чаппакуа в 1999 году за 1,7 млн долларов. Позже супруги приобрели соседний дом и объединили земельные участки.
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