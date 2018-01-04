Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Пожарные потушили возгорание в особняке Билла и Хиллари Клинтон

    комментировать
    • Фото: @NadiaGalindoTV , @MarcusSolis7 / twitter.com
    Пожарные потушили возгорание в особняке Билла и Хиллари Клинтон

    Пожарные потушили возгорание в особняке Билла и Хиллари Клинтон

    Пожарные потушили возгорание в особняке Билла и Хиллари Клинтон
  • Фото: @NadiaGalindoTV , @MarcusSolis7 / twitter.com

    • В американском штате Нью-Йорк загорелся дом, принадлежащий Биллу и Хиллари Клинтон.

    Как передает NBC News, пожар произошел в доме Билла и Хиллари Клинтон, расположенном в американском городке Чаппакуа в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк. Пожарные получили вызов о возгорании около 15:00 по местному времени (23:00 среды по Москве).

    По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание возникло на втором этаже особняка экс-президента США и его супруги. Сейчас горение уже ликвидировано.

    О масштабах причиненного ущерба информации нет. Также не сообщается, были ли владельцы в доме во время пожара.

    Билл и Хиллари Клинтон купили старинный особняк с пятью спальнями в Чаппакуа в 1999 году за 1,7 млн долларов. Позже супруги приобрели соседний дом и объединили земельные участки.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru