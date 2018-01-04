В ХМАО восстановили движение по трассе, где в ДТП погибли 10 человек

В Октябрьском районе
Ханты-Мансийского автономного округа открыто движение по трассе, которая ранее была перекрыта из-за лобового столкновения автомобилей, в которых погибли шестеро взрослых и четверо детей.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по ХМАО: «Движение по участку региональной автодороги Ханты-Мансийск — Нягань восстановлено».
Ранее движение по трассе было полностью перекрыто для проведения следственных действий, напоминает «Интерфакс».
Напомним, трагедия случилась в Октябрьском районе ХМАО. В результате лобового столкновения автомобилей Mazda 6 и Renault Duster погибли шестеро взрослых и четверо детей — все, кто находился в легковушках. Погибшим детям было от нескольких месяцев до 12 лет.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила оказать необходимое содействие родственникам погибших в ДТП. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился разобраться во всех обстоятельствах автокатастрофы.
Местные жители жалуются, что аварии на этом участке дороги случаются довольно часто, поскольку он очень узкий и холмистый. В региональном главке МЧС сообщают, что дорога была обработана противогололедными реагентами и находилась в нормальном состоянии.
Ранее движение по трассе было полностью перекрыто для проведения следственных действий, напоминает «Интерфакс».
Напомним, трагедия случилась в Октябрьском районе ХМАО. В результате лобового столкновения автомобилей Mazda 6 и Renault Duster погибли шестеро взрослых и четверо детей — все, кто находился в легковушках. Погибшим детям было от нескольких месяцев до 12 лет.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила оказать необходимое содействие родственникам погибших в ДТП. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился разобраться во всех обстоятельствах автокатастрофы.
Местные жители жалуются, что аварии на этом участке дороги случаются довольно часто, поскольку он очень узкий и холмистый. В региональном главке МЧС сообщают, что дорога была обработана противогололедными реагентами и находилась в нормальном состоянии.
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