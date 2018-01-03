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    В Сочи задержали палившего из автомата в новогоднюю ночь мужчину

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    • Кадр из видео Yurij Tisyachniy / youtube.com
    В Сочи задержали палившего из автомата в новогоднюю ночь мужчину

    В Сочи задержали палившего из автомата в новогоднюю ночь мужчину

    В Сочи задержали палившего из автомата в новогоднюю ночь мужчину
  • Кадр из видео Yurij Tisyachniy / youtube.com

    • Полиция установила, что появившийся на видеороликах в соцсетях мужчина, стреляющий из автомата в Сочи, вел огонь холостыми патронами. Подозреваемый задержан.

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Сотрудники полиции по городу Сочи проводили проверку в связи с появившимися в социальных сетях видеозаписями с мужчиной, который стреляет в воздух, предположительно, из автомата Калашникова».

    В полиции подтвердили, что личность стрелка уже установлена. Мужчина был задержан и допрошен. Полиция выяснила, что стрельба велась холостыми патронами, пишет «Интерфакс».

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Это житель Сочи. Изъято также оружие. Оказалось, что автомат является охолощенным, предназначенным только для имитации выстрела специальными боеприпасами».

    смотретьВ Сочи мужчина открыл на улице огонь из автомата
    В Сочи мужчина открыл на улице огонь из автомата
    Ранее сообщалось, что жители Сочи намерены обвинить мужчину, устроившего стрельбу, в хулиганстве.

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