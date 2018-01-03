В Сочи задержали палившего из автомата в новогоднюю ночь мужчину

Полиция установила, что появившийся на видеороликах в соцсетях мужчина, стреляющий из автомата в Сочи, вел огонь холостыми патронами. Подозреваемый задержан.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Сотрудники полиции по городу Сочи проводили проверку в связи с появившимися в социальных сетях видеозаписями с мужчиной, который стреляет в воздух, предположительно, из автомата Калашникова».
В полиции подтвердили, что личность стрелка уже установлена. Мужчина был задержан и допрошен. Полиция выяснила, что стрельба велась холостыми патронами, пишет «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Это житель Сочи. Изъято также оружие. Оказалось, что автомат является охолощенным, предназначенным только для имитации выстрела специальными боеприпасами».
Ранее сообщалось, что жители Сочи намерены обвинить мужчину, устроившего стрельбу, в хулиганстве.
В полиции подтвердили, что личность стрелка уже установлена. Мужчина был задержан и допрошен. Полиция выяснила, что стрельба велась холостыми патронами, пишет «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Это житель Сочи. Изъято также оружие. Оказалось, что автомат является охолощенным, предназначенным только для имитации выстрела специальными боеприпасами».
Ранее сообщалось, что жители Сочи намерены обвинить мужчину, устроившего стрельбу, в хулиганстве.
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