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    На благотворительном хоккейном матче в Сочи собрали более 2 млн рублей

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    • Фото: Роза Хутор / facebook.com
    На благотворительном хоккейном матче в Сочи собрали более 2 млн рублей

    На благотворительном хоккейном матче в Сочи собрали более 2 млн рублей

    На благотворительном хоккейном матче в Сочи собрали более 2 млн рублей
  • Фото: Роза Хутор / facebook.com

    • На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел традиционный хоккейный матч с участием звезд советского и российского спорта. Все собранные средства будут направлены на реабилитацию детей с ограниченными возможностями.

    Сообщение пресс-службы курорта «Роза Хутор»: «Благотворительный хоккейный матч с участием именитых спортсменов на горном курорте „Роза Хутор“» стал традиционным, впервые он прошел два года назад, 3 января 2016 года. Средства, собранные от проведения матча — 2 млн 178 тыс. рублей — будут перечислены в Школу горных лыж и сноуборда RIDERS SCHOOL для проведения занятий по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты».

    Как передает «Интерфакс», в матче приняли участие прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Павел Буре, Сергей Федоров, Валерий Каменский и Александр Могильный. Команда «Легенды хоккея» победила со счетом 15:4.

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