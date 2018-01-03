На благотворительном хоккейном матче в Сочи собрали более 2 млн рублей

На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел традиционный хоккейный матч с участием звезд советского и российского спорта. Все собранные средства будут направлены на реабилитацию детей с ограниченными возможностями.
Сообщение пресс-службы курорта «Роза Хутор»: «Благотворительный хоккейный матч с участием именитых спортсменов на горном курорте „Роза Хутор“» стал традиционным, впервые он прошел два года назад, 3 января 2016 года. Средства, собранные от проведения матча — 2 млн 178 тыс. рублей — будут перечислены в Школу горных лыж и сноуборда RIDERS SCHOOL для проведения занятий по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты».
Как передает «Интерфакс», в матче приняли участие прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Павел Буре, Сергей Федоров, Валерий Каменский и Александр Могильный. Команда «Легенды хоккея» победила со счетом 15:4.
Как передает «Интерфакс», в матче приняли участие прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Павел Буре, Сергей Федоров, Валерий Каменский и Александр Могильный. Команда «Легенды хоккея» победила со счетом 15:4.
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