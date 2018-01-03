Полиция Бельгии нашла 7 тонн кокаина в коробках с бананами

В бельгийском порту Антверпен правоохранители перехватили крупную партию наркотиков.
Как пишет The Brussels Times, бельгийские таможенники изъяли около 7 тонн кокаина в порту Антверпена. Наркотики были спрятаны в коробках с бананами.
По предварительной информации, получателем партии бананов с кокаином должна была стать компания в Нидерландах. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников криминальной цепочки: и получателей и отправителей груза.
По предварительной информации, получателем партии бананов с кокаином должна была стать компания в Нидерландах. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников криминальной цепочки: и получателей и отправителей груза.
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