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    Полиция Бельгии нашла 7 тонн кокаина в коробках с бананами

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    • Фото: Reuters © 2018, Tobias Schwarz
    Полиция Бельгии нашла 7 тонн кокаина в коробках с бананами

    Полиция Бельгии нашла 7 тонн кокаина в коробках с бананами

    Полиция Бельгии нашла 7 тонн кокаина в коробках с бананами
  • Фото: Reuters © 2018, Tobias Schwarz

    • В бельгийском порту Антверпен правоохранители перехватили крупную партию наркотиков.

    Как пишет The Brussels Times, бельгийские таможенники изъяли около 7 тонн кокаина в порту Антверпена. Наркотики были спрятаны в коробках с бананами.

    По предварительной информации, получателем партии бананов с кокаином должна была стать компания в Нидерландах. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников криминальной цепочки: и получателей и отправителей груза.

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