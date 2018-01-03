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    Пьяный пассажир такси врезался в полицейский участок в Уфе

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    • Фото: БашАвтоРынок / vk.com
    Пьяный пассажир такси врезался в полицейский участок в Уфе

    Пьяный пассажир такси врезался в полицейский участок в Уфе

    Пьяный пассажир такси врезался в полицейский участок в Уфе
  • Фото: БашАвтоРынок / vk.com

    • Автомобиль такси протаранил дверь отделения полиции в Уфе. Водителя в момент аварии в машине не было.

    Как сообщает РИА Новости, в Уфе водитель такси обратился в полицию из-за поведения пьяного пассажира. Таксист подъехал к отделению полиции и вошел в здание, сообщив, что у него на заднем сиденье в машине находится человек, который ведет себя буйно.

    Сообщение пресс-службы МВД Башкирии: «Пока таксист находился в здании полиции, пассажир спустил ручник автомобиля, машина скатилась и въехала в стеклянную парадную здания».

    Пьяный пассажир объяснил свои действия тем, что он «сам хотел в полицию».

    В результате происшествия никто не пострадал. Полиция ведет проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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