Италия установила рекорд по экспорту вина благодаря россиянам

Экспорт вина из Италии в 2017 году достиг рекордных 6 млрд евро. Продажи итальянского вина в России выросли почти на 50%.
В минувшем году экспорт итальянского вина вырос на 7% по сравнению с 2016 годом и достиг 6 млрд евро — самого высокого показателя за всю историю. Об этом РИА Новости сообщили в ассоциации итальянских аграриев Coldiretti.
Самый заметный рост продаж зафиксирован в России (47%) и в Китае (25%). Напомним, вино — один из немногих товаров, которые не пострадали от российского продуктового эмбарго.
В Coldiretti отметили, что рост экспорта зафиксирован несмотря на то, что в минувшем году производство вина сократилось на 26% из-за неурожая.
Самый заметный рост продаж зафиксирован в России (47%) и в Китае (25%). Напомним, вино — один из немногих товаров, которые не пострадали от российского продуктового эмбарго.
В Coldiretti отметили, что рост экспорта зафиксирован несмотря на то, что в минувшем году производство вина сократилось на 26% из-за неурожая.
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