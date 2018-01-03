Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Италия установила рекорд по экспорту вина благодаря россиянам

    10 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Stefano Rellandini
    Италия установила рекорд по экспорту вина благодаря россиянам

    Италия установила рекорд по экспорту вина благодаря россиянам

    Италия установила рекорд по экспорту вина благодаря россиянам
  • Фото: Reuters © 2018, Stefano Rellandini

    • Экспорт вина из Италии в 2017 году достиг рекордных 6 млрд евро. Продажи итальянского вина в России выросли почти на 50%.

    В минувшем году экспорт итальянского вина вырос на 7% по сравнению с 2016 годом и достиг 6 млрд евро — самого высокого показателя за всю историю. Об этом РИА Новости сообщили в ассоциации итальянских аграриев Coldiretti.

    Самый заметный рост продаж зафиксирован в России (47%) и в Китае (25%). Напомним, вино — один из немногих товаров, которые не пострадали от российского продуктового эмбарго.

    В Coldiretti отметили, что рост экспорта зафиксирован несмотря на то, что в минувшем году производство вина сократилось на 26% из-за неурожая.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru