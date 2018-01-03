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    В столичном Доме Союзов после новогодней елки отравились 11 актеров

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    • Фото: Генералов Игорь / ТАСС
    В столичном Доме Союзов после новогодней елки отравились 11 актеров

    В столичном Доме Союзов после новогодней елки отравились 11 актеров

    В столичном Доме Союзов после новогодней елки отравились 11 актеров
  • Фото: Генералов Игорь / ТАСС

    • Не менее 11 артистов обратились к врачам с отравлением после елки в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

    Одиннадцать артистов, занятых в новогоднем представлении в Колонном зале Дома Союзов, получили в среду отравления. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что это были пищевые отравления.

    Из сообщения Роспотребнадзора: «Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно после поступления информации об отравлении одиннадцати артистов выехали для проведения эпидрасследования по месту работы артистов и в организацию, предоставлявшую питание».

    Сообщается также, что число пострадавших может возрасти.

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