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    Ученые выявили связь между глобальным потеплением и ростом числа беженцев в Европе

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    • Фото: Reuters © 2018, Alexandre Meneghini
    Ученые выявили связь между глобальным потеплением и ростом числа беженцев в Европе

    Ученые выявили связь между глобальным потеплением и ростом числа беженцев в Европе

    Ученые выявили связь между глобальным потеплением и ростом числа беженцев в Европе
  • Фото: Reuters © 2018, Alexandre Meneghini

    • Одна из причин, по которой люди массово переезжают в Европу — повышение температуры в аграрных регионах многих стран, утверждают ученые из Колумбийского университета.

    Рост числа беженцев в странах Евросоюза отчасти связан с повышением средних температур в сельскохозяйственных регионах многих стран. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование Колумбийского университета.

    По данным исследования, в 103 странах мира температуры воздуха стабильно растут, что усложняет сельскохозяйственную деятельность и ухудшает условия жизни людей. Ученые отмечают, что с 2000 по 2014 год в Европу ежегодно переезжали около 350 тысяч человек. Если тенденция к потеплению будет сохраняться, не исключено, что к началу следующего века ежегодно в Европу будет переезжать почти в два раза больше иностранцев — до 660 тысяч человек.

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