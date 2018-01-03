В болгарском селе в Новый год расстреляли семью из шести человек

В Болгарии расследуют убийство семьи из шести человек в селе Нови Искыр.
По предварительной версии, семья была убита в новогоднюю ночь. Сообщение от родственников погибших, которые долгое время не могли связаться со своими родными, поступило в полицию накануне. На проверку сигнала был отправлен полицейский патруль, который и обнаружил в доме тела с огнестрельными ранениями.
Погибшие — отец, сын, дочь, ее приятель и мать отца. Вместе с ними была застрелена и их собака, овчарка.
После осмотра места преступления в розыск была объявлена 44-летняя женщина, которая жила с одним из убитых. Также пропал автомобиль БМВ Х5, который принадлежит семье.
Позже полицейские нашли тело пропавшей женщины. Она также была убита.
По словам главного секретарь МВД Болгарии Младен Маринов, сейчас полиция рассматривает все возможные версии преступления. Он также уточнил, что оружие убийства пока не найдено, передает ТАСС.
Погибшие — отец, сын, дочь, ее приятель и мать отца. Вместе с ними была застрелена и их собака, овчарка.
После осмотра места преступления в розыск была объявлена 44-летняя женщина, которая жила с одним из убитых. Также пропал автомобиль БМВ Х5, который принадлежит семье.
Позже полицейские нашли тело пропавшей женщины. Она также была убита.
По словам главного секретарь МВД Болгарии Младен Маринов, сейчас полиция рассматривает все возможные версии преступления. Он также уточнил, что оружие убийства пока не найдено, передает ТАСС.
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