В Югре начали проверку магазинов после смертельного отравления стеклоомывателем

Роспотребнадзор начал проверку в
Ханты-Мансийском автономном округе после того, как местная жительница в канун Нового года умерла от отравления стеклоомывателем.
Роспотребнадзор начал проверку магазинов в Ханты-Мансийском автономном округе после сообщения о смерти местной жительницы от отравления стеклоомывателем. Об этом сообщили в среду в региональном управлении ведомства.
Речь идет об инциденте, произошедшем в канун Нового года. Жительница поселка Усть-Ягун была госпитализирована с подозрением на отравление технической жидкостью. Спасти ее не удалось, она умерла в больнице, передает РИА Новости.
Пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО: «В филиале Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе зарегистрировано экстренное извещение о случае отравления химического происхождения. В этой связи сотрудники регионального Роспотребнадзора вышли на внеплановый надзор торговых объектов, реализующих технические жидкости, попавшие под подозрение правоохранительных органов».
В ведомстве напомнили, что до сих пор в регионе каждый год фиксируется более 100 случаев смертельных отравлений алкоголем. В магазины все еще попадают поддельные спиртосодержащие жидкости, как пищевые, так и технические.
Напомним, с 2016 года в России действует ограничение на розничную продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. С 1 января 2018 года в силу вступил также запрет на продажу такой продукции с помощью торговых автоматов.
Речь идет об инциденте, произошедшем в канун Нового года. Жительница поселка Усть-Ягун была госпитализирована с подозрением на отравление технической жидкостью. Спасти ее не удалось, она умерла в больнице, передает РИА Новости.
Пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО: «В филиале Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе зарегистрировано экстренное извещение о случае отравления химического происхождения. В этой связи сотрудники регионального Роспотребнадзора вышли на внеплановый надзор торговых объектов, реализующих технические жидкости, попавшие под подозрение правоохранительных органов».
В ведомстве напомнили, что до сих пор в регионе каждый год фиксируется более 100 случаев смертельных отравлений алкоголем. В магазины все еще попадают поддельные спиртосодержащие жидкости, как пищевые, так и технические.
Напомним, с 2016 года в России действует ограничение на розничную продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. С 1 января 2018 года в силу вступил также запрет на продажу такой продукции с помощью торговых автоматов.
Комментарии