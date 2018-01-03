Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    В Югре начали проверку магазинов после смертельного отравления стеклоомывателем

    5 комментариев
    • Фото: Почуев Михаил / ТАСС
    В Югре начали проверку магазинов после смертельного отравления стеклоомывателем

    В Югре начали проверку магазинов после смертельного отравления стеклоомывателем

    В Югре начали проверку магазинов после смертельного отравления стеклоомывателем
  • Фото: Почуев Михаил / ТАСС

    • Роспотребнадзор начал проверку в Ханты-Мансийском автономном округе после того, как местная жительница в канун Нового года умерла от отравления стеклоомывателем.

    Роспотребнадзор начал проверку магазинов в Ханты-Мансийском автономном округе после сообщения о смерти местной жительницы от отравления стеклоомывателем. Об этом сообщили в среду в региональном управлении ведомства.

    Речь идет об инциденте, произошедшем в канун Нового года. Жительница поселка Усть-Ягун была госпитализирована с подозрением на отравление технической жидкостью. Спасти ее не удалось, она умерла в больнице, передает РИА Новости.

    Пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО: «В филиале Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе зарегистрировано экстренное извещение о случае отравления химического происхождения. В этой связи сотрудники регионального Роспотребнадзора вышли на внеплановый надзор торговых объектов, реализующих технические жидкости, попавшие под подозрение правоохранительных органов».

    В ведомстве напомнили, что до сих пор в регионе каждый год фиксируется более 100 случаев смертельных отравлений алкоголем. В магазины все еще попадают поддельные спиртосодержащие жидкости, как пищевые, так и технические.

    Напомним, с 2016 года в России действует ограничение на розничную продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. С 1 января 2018 года в силу вступил также запрет на продажу такой продукции с помощью торговых автоматов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru