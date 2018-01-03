Путин обсудил с премьером Индии «особо привилегированное» партнерство

Владимир Путин говорил сегодня по телефону с премьер-министром Индии. Разговор состоялся по инициативе индийской стороны.

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Путин и Нарендра Моди поздравили друг друга с Новым годом, обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений и отметили «особо привилегированный» характер стратегического партнерства между Россией и Индией.



В последний раз лидеры двух стран встречались летом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Тогда Путин и Моди провели две встречи за один день. Ранее российское правительство сообщало, что товарооборот между нашими странами за последний год увеличился примерно на 20 процентов.