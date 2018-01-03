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    На шее погибшей украинской правозащитницы нашли колотые раны

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    • Фото: facebook.com
    На шее погибшей украинской правозащитницы нашли колотые раны

    На шее погибшей украинской правозащитницы нашли колотые раны

    На шее погибшей украинской правозащитницы нашли колотые раны
  • Фото: facebook.com

    • Украинская правозащитница Ирина Ноздровская, тело которой было найдено в канун Нового года, не утонула, а была убита. На ее теле полицейские обнаружили раны от ударов ножом.

    По предварительным результатам экспертизы, украинская правозащитница Ирина Ноздровская была зарезана. Об этом в среду сообщил агентству УНИАН руководитель пресс-службы Нацполиции Николай Жукович.

    О том, что Ноздровская пропала, стало известно 29 декабря. 1 января она была найдена мертвой в реке под Киевом. Ее тело было полностью обнажено. Согласно экспертизе, смерть Ноздровской наступила за два-три дня до этого. Полиция расследует уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Подозреваемых пока нет.

    Николай Жукович, представитель пресс-службы Нацполиции Украины: «Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны — на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов судмедэкспертизы. По предварительной версии, она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран».

    В Нацполиции полагают, что убийство могло быть связано с последним делом, которое вела Ноздровская: она добивалась справедливого приговора для убийцы своей сестры. Светлана Ноздровская погибла осенью 2015 года. Ее сбил на машине племянник судьи. В момент ДТП, по слухам, преступник был пьян.

    После известия об убийстве правозащитницы в Киеве прошли акции протеста. Опальный политик Михаил Саакашвили также призывал своих сторонников выйти на митинг, однако сам не стал принимать в ней участия, заявив, что не хочет, чтобы его участие выглядело как попытка использовать гибель правозащитницы в своих целях.

    У Ирины Ноздровской остались маленькая дочь и пожилая мать.

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